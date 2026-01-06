Два мирных жителя погибли при атаках беспилотников в Белгородской области

Жертвами новых атак украинских дронов в Белгородской области стали два человека. Кроме того, в ночь на 6 января глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале предупреждал местных жителей о ракетной опасности.

Удары БПЛА ВСУ Гладков охарактеризовал как террористические. Первый из дронов взорвался в селе Новостроевка-Первая. В результате детонации на месте погиб мужчина он скончался еще до приезда медиков.

В Белянке Шебекинского округа беспилотник атаковал частный жилой дом. Здесь также погиб местный житель.

В обоих муниципалитетах на местах падения обломков работают следственные группы.

Днем 5 января Гладков сообщил и о других атаках ВСУ. В поселке Пятницкое Волоконовского округа, где FPV-дрон ударил по частному сектору. Осколочное ранение грудной клетки получила 6-летняя девочка; сейчас врачи Валуйской ЦРБ оказывают ей всю необходимую помощь.

В самом доме выбило стекла и посекло фасад. Еще один мужчина пострадал в селе Орехово — он проезжал мимо объекта инфраструктуры в момент взрыва. С осколочными ранениями ног его доставили в больницу.

Помимо жилых построек, повреждения получила линия электропередачи в Валуйском округе, из-за чего часть села Орехово осталась без света. Аварийные бригады приступят к ремонту, как только такие действия согласует Министерство обороны.