В Турции заявили о поражении Запада на Украине

Политолог Озер: Запад проиграл на Украине, но не может это признать

Запад не в состоянии признать свое поражение на Украине. Об этом РИА «Новости» заявил политолог, ведущий специалист экспертно-аналитической сети «Анкара-Москва» Энгин Озер.

«Можно сказать, что мы вступаем в период, когда война фактически окончена поражением Запада, но Запад не в состоянии объявить об этом», — подчеркнул он.

Политолог назвал обмен пленными между Россией и Украиной важным признаком того, что переговоры продвигаются. Заключительный этап диалога, скорее всего, пройдет в Турции в самое ближайшее время. Одним из важных пунктов соглашения по Украине может стать отмена антироссийских санкций, считает политолог.

Накануне президент Владимир Путин заявил о готовности к третьему раунду переговоров в Стамбуле. По его словам, Россия может вернуть Украине еще три тысячи тел военнослужащих.