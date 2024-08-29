В Турции заявили о капитуляции властей Украины без помощи западных стран

Турецкий политик Топкурулу: Украина пойдет на капитуляцию без поддержки Запада

Фото: РИА «Новости»

Запад может оказаться не в состоянии предоставить Украине необходимую материальную поддержку, что приведет к капитуляции Киева. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил заместитель председателя турецкой партии Vatan Хакан Топкурулу.

Он отметил, что сейчас власти Украины активно пытаются расширить конфликт на территорию Российской Федерации, чтобы вовлечь в него Запад.

«Это означает, что Запад рискует не суметь оказать Украине достаточную помощь, что приведет к ее капитуляции», — отметил Топкурулу.

Он добавил, что Владимир Зеленский рискует слишком многим, чтобы избежать этого поражения. Турецкий политик подчеркнул, что переговоры между Россией и Украиной невозможны из-за продолжающейся поддержки ВСУ со стороны Запада.

«Россия — одно из самых опытных государств в мире. Наполеон и Гитлер встретили свой конец, напав на Россию. <…> Исход может быть очень горьким», — подчеркнул зампред партии Vatan.

Ранее в Турции заявили, что мирные переговоры в 2022 году сорвались из-за нежелания третьих стран остановить конфликт.

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