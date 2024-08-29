Турецкий политик раскрыл причину срыва переговоров по Украине в 2022 году

Куртулмуш: многие страны не захотели остановить конфликт на Украине в 2022 году

Фото: РИА «Новости»

Мирное соглашение между Россией и Украиной в 2022 году сорвалось из-за нежелания третьих стран остановить конфликт. В его продолжении заинтересованы США, заявил спикер Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш в эфире телеканала Haberturk.

«[Участники переговоров в Стамбуле] почти достигли финальной точки, чтобы добиться справедливого и сбалансированного мира. <…> Некоторые страны не захотели, чтобы конфликт окончился», — сказал он.

Куртулмуш обвинил США в срыве переговоров. Он объяснил, что американцы хотели консолидировать страны Европы вокруг Украины и отвлечь внимание России на решение серьезной проблемы.

Ранее Роберт Кеннеди — младший заявил, что экс-премьер Великобритании Борис Джонсон убедил президента Украины Владимира Зеленского отказаться от мира с Россией. По его информации, к тому моменту стороны уже подписали соглашение, но украинские власти его разорвали.

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