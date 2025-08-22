В Турции выдвинули условие отправки миротворцев на Украину

Hurriyet: Турция готова отправить миротворцев на Украину, если будут ясны задачи

Турция может принять участие в миротворческой операции на Украине, если ей определят четкие задачи и полномочия. Об этом сообщила газета Hurriyet .

Кроме того, для этого необходимо добиться прекращения огня.

«Анкара не возражает против этого. Турецкие солдаты могли бы служить на Украине для обеспечения мира. Однако мандат таких сил пока не определен», — подчеркнул автор издания Абдулькадир Сельви.

По его словам, против этого не выступают ни Владимир Путин, ни Владимир Зеленский, ни Дональд Трамп.

Ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что саммит на Аляске придал импульс урегулированию конфликта на Украине и что Турция готова внести посильный вклад в установление мира.