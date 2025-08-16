Турция заявила о готовности содействовать миру на Украине

Эрдоган: саммит на Аляске придал импульс для разрешения конфликта Украине

Переговоры президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа на Аляске придали новый импульс для урегулирования конфликта на Украине. Об этом в соцсети Х заявил лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, что российско-американские переговоры стали толчком для поиска путей прекращения вооруженного конфликта на Украине.

«Мы приветствуем саммит на Аляске и надеемся, что новый процесс заложит основу для прочного мира при участии президента Владимира Зеленского», — подчеркнул Эрдоган.

Он добавил, что Турция, со своей стороны, готова внести любой вклад в установление мира.

Путин и Трамп встретились 15 августа в Анкоридже. После саммита американский лидер заявил, что у сторон есть шанс достичь мирного урегулирования на Украине.

Российский лидер провел назвал встречу с Трампом своевременной. По словам Путина, они обсудили возможное разрешение украинского кризиса на справедливой основе.