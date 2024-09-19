План Украины усилить своим позиции в результате атаки ВСУ на Курскую область станет ударом бумерангом и укрепит положение России. Такое мнение выразил турецкий политический аналитик Йигит Санер в беседе с РИА «Новости» .

По его словам, украинские подразделения несут серьезные потери в Курской области. Речь идет не только и технике, но и живой силе. Аналитик задался вопросом, а будет ли Запад при необходимости воевать за ВСУ.

«Эта операция ВСУ — бумеранг. Российская армия наступает, наступает решительно. Курская область вновь вернется под контроль российской армии. Россия получит больше, сядет за стол переговоров с более сильной позицией», — подчеркнул Санер.

Он напомнил, что целью атаки ВСУ на Курскую область было сесть за стол переговоров, закрепив сильные позиции. Однако это только мечта, резюмировал Санер.

В среду, 18 сентября, российские бойцы отразили четыре контратаки ВСУ под Курском. За сутки на этом направлении украинская армия потеряла свыше 400 военнослужащих и 23 единицы техники.