Hürriyet: переговоры по мирному урегулированию на Украине могут начаться весной

В апреле–мае могут начаться переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение высказал обозреватель турецкой газеты Hürriyet Абдулкадир Сельви.

Журналист предположил, что перед этим состоится встреча президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа.

«Сначала будет объявлено о прекращении огня. Затем начнутся мирные переговоры», — заявил Сельви.

Он добавил, что президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в этих условиях могут отвести роль посредника, поскольку он единственный мировой лидер, способный вести диалог и с Путиным, и с Зеленским.

Обозреватель также напомнил, что в 2022 году в Стамбуле состоялись переговоры по урегулированию конфликта, однако соглашение заключить не удалось из-за позиции США и Великобритании.

«Сейчас есть Трамп и Путин, которые хотят мира. У Зеленского, который лишился американской поддержки, нет шансов сбежать от стола переговоров», — заключил Сельви.

Накануне газета The Times заявила о четырех возможных исходах конфликта на Украине, включая поражение ВСУ.