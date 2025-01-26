В Британии назвали четыре возможных варианта окончания украинского конфликта
Times: конфликт на Украине может завершиться по одному из четырех сценариев
У конфликта на Украине может быть четыре разных варианта окончания, включая поражение ВСУ. Возможные сценарии развития событий описала газета The Times.
«Украина ожидает решения президента Трампа, как раненый гладиатор ждет указательного пальца императора: хоть пока и не сломленная, все еще дерущаяся, она безусловно, стоит на коленях», — написали авторы статьи.
Первый вариант — Украина проиграет
По их мнению, в первом варианте Украина может потерпеть поражение из-за того, что президент США Дональд Трамп прекратит осуществлять военную поддержку. Однако авторы статьи считают, что глава Соединенных Штатов будет «остерегаться допускать такой исход», избегая сравнения со своим предшественником Джо Байденом, которого раскритиковали за вывод войск из Афганистана.
Второй вариант — страну разделят при заключении соглашения
В следующем варианте развития событий также имеет место прекращение помощи со стороны США, но вместо военного поражения здесь британские журналисты предположили заключение некоего соглашения, которое приведет к разделению страны.
Третий вариант — договор о прекращении огня
Согласно третьему варианту окончания конфликта, стороны могут сначала прийти к договоренности о прекращении огня в качестве промежуточного этапа перед окончательным заключением мирного соглашения и завершением конфликта.
Четвертый вариант — невозможный
Четвертым вариантом, по мнению автора статьи, может стать проведение мирных переговоров с Россией, причем Украина будет выступать «с позиции силы». Однако журналист сам признает, что без серьезной поддержки США этот вариант практически неосуществим, потому что Россия на данный момент добилась значительных успехов, «взяв под контроль в 2024 году в шесть раз больше территории, чем в 2023 году».
Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио выпустил указание приостановить финансирование почти всех программ иностранной помощи на 90 дней, включая Украину. Будут приостановлены даже те программы, которые ранее уже одобрили правительство США.