В Британии назвали четыре возможных варианта окончания украинского конфликта

Times: конфликт на Украине может завершиться по одному из четырех сценариев

У конфликта на Украине может быть четыре разных варианта окончания, включая поражение ВСУ. Возможные сценарии развития событий описала газета The Times .

«Украина ожидает решения президента Трампа, как раненый гладиатор ждет указательного пальца императора: хоть пока и не сломленная, все еще дерущаяся, она безусловно, стоит на коленях», — написали авторы статьи.

Первый вариант — Украина проиграет

По их мнению, в первом варианте Украина может потерпеть поражение из-за того, что президент США Дональд Трамп прекратит осуществлять военную поддержку. Однако авторы статьи считают, что глава Соединенных Штатов будет «остерегаться допускать такой исход», избегая сравнения со своим предшественником Джо Байденом, которого раскритиковали за вывод войск из Афганистана.

Второй вариант — страну разделят при заключении соглашения

В следующем варианте развития событий также имеет место прекращение помощи со стороны США, но вместо военного поражения здесь британские журналисты предположили заключение некоего соглашения, которое приведет к разделению страны.