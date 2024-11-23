В Турции объяснили причину перехода конфликта на Украине на глобальный уровень

Украинский конфликт имеет все шансы вырасти до глобальной войны. Как сообщило РИА «Новости» , такой прогноз сделал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Он подчеркнул, что США и Евросоюз, поддержавшие Украину поставками вооружений, стали его непосредственными участниками. Глава внешнеполитического ведомства добавил, что Турция неоднократно предупреждала о риске такового развития событий.

«Мы видим, что продолжающийся конфликт на Украине и война в Газе все больше углубляют линии разломов, объединяя определенных игроков, усиливая поляризацию», — заявил Фидан.

Министр добавил, что все эти условия поставили мир на грань начала ядерной войны и сейчас важно не допустить следующего шага.

Президент России Владимир Путин назвал удары западными дальнобойными ракетами по Брянской и Курской областям признаками разрастания конфликта на Украине до глобального уровня. Глава государства добавил, что Россия оставила за собой право отвечать на удары по своей территории против стран, чье оружие использовали украинские боевики.