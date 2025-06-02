В турецкую делегацию на переговорах в Стамбуле вошли главы МИД, разведки и Генштаба

Министр иностранных дел Хакан Фидан, глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын и начальник Генерального штаба Метин Гюрак вошли в состав турецкой делегации на переговорах в Стамбуле. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Переговоры между Россией и Украиной проходят во дворце Чираган, построенном в XVIII веке на берегу Босфора. В прошлом это была резиденция турецких султанов, позднее там некоторое время заседал парламент Османской империи, затем здание сгорело, и лишь в конце XX века его отреставрировали, открыв фешенебельный отель.

Состав российской делегации остался прежним — возглавляет ее помощник президента Владимир Мединский, а помогают ему замглавы МИД Михаил Галузин, замминистра обороны генерал-полковник Александр Фомин и начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков.