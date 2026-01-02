В Тульской области засекли три украинских БПЛА

Несколько домов получили повреждения при атаке БПЛА на Тульскую область. Военные обезвредили три беспилотника, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале .

«Подразделения ПВО Минобороны России в период с 23:00 до 01:00 уничтожили три украинских беспилотника. <…> В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА», — объявил он.

Обломки беспилотников рухнули на жилые дома в Новомосковске и Узловой. По информации Миляева, в обоих случаях повреждены остекление и кровля.

Во второй половине дня 1 января российские ПВО сбили 201 украинский беспилотник, большинство — в Белгородской, Брянской областях и Подмосковье. Под удар попали также Крым, акватория Азовского моря, Ростовская, Калужская, Рязанская, Курская, Воронежская, Орловская и Липецкая области. Власти сообщали о 14 обезвреженных дронах в Тульской области, никто из жителей не пострадал.