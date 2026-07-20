В Тульской области сбили еще два беспилотника

В небе над Тульской областью нейтрализовали еще два БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Он уточнил, что в результате атаки обошлось без пострадавших. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировали.

Губернатор напомнил жителям, что в случае обнаружения подозрительных предметов необходимо незамедлительно сообщать по телефонам экстренных служб. Он добавил, что в Тульской области сохраняется опасность атаки беспилотников.

В ночь на 20 июля над регионами перехватили 381 украинский БПЛА самолетного типа.

Налеты отразили с 20:00 до 8:00 в Белгородской, Волгоградской, Брянской, Воронежской, Курской, Калужской, Липецкой, Курской, Ростовской, Орловской, Рязанской, Тамбовской, Смоленской и Тульской областях, на Кубани, в Московском регионе, Крыму, над Азовским и Черным морями.