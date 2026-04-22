В Туапсе разобрали завалы домов после атак БПЛА

Экстренные службы в Туапсе полностью закончили разбор завалов зданий, разрушенных после ударов дронов в ночь на 16 и 20 апреля. Об этом в телеграм-канале сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Группы по оценке ущерба продолжают работать в городе. Разбитые окна в квартирах временно закрыли пленкой, остекление пообещали остановить.

«В результате атак на город жилья лишились девять человек. Пока они размещены в гостиницах, людей обеспечили питанием», — добавили в оперштабе.

В ночь на 16 апреля ВСУ совершили массированную атаку БПЛА. Повреждения получили 60 домов, в том числе восемь многоквартирных и 52 частных. Пострадали три социальных объекта, пять частных жилых домов разрушены полностью.

При атаке дронов в ночь на 20 апреля остекление пострадало в семи многоквартирных и трех частных домах, а также в трех административных зданиях и четырех социальных объектах.