В ЦСП «Витязь» в Балашихе показали, как бойцы проходят интенсивную подготовку

Бойцы проходят интенсивную подготовку, чтобы не растеряться в любой ситуации. Видео с тренировкой опубликовал Telegram-канал ЦСП «Витязь» в Балашихе.

Подготовкой «Витязя» руководит легенда, ветеран спецназа и основатель движения краповых беретов Сергей Лысюк. Он участвовал в пресечении беспорядков во время Сумгаитского погрома, армянского погрома в Баку, Карабахского конфликта и других.

Лысюк руководил группой при освобождении заложников при обезвреживании террористов в Сухумском СИЗО, а также с командой охранял телецентр «Останкино» в 1993 году, когда здание пытались штурмовать.