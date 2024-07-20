В ЦКБР изучили новейший украинский БПЛА-дальнолет

Российским специалистам передали для изучения перспективный украинский беспилотник-камикадзе дальнего действия с реактивным двигателем. БПЛА способен разогнаться при подлете к зонам действия ПВО и РЭБ, рассказал РИА «Новости» гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

Он подчеркнул, что захваченный украинский дрон представляет собой принципиально новую разработку.

«Данный БПЛА оснащен реактивным двигателем, что делает его более дорогим и сокращает дальность полета», — заметил Кузякин.

По его словам, если учесть преимущества беспилотника, то можно получить важные данные, которые помогут противодействовать новой угрозе. Кузякин обратил внимание, что дрон разработали таким образом, что при приближении к зоне действия систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы он берет разгон.

На Украине при создании БПЛА, сделал вывод гендиректор ЦКБР, сделали ставку на удорожание и сокращение дальности полета, но зато получили возможность в нужный момент ускорить дрон.

Результаты проведенного исследования специалисты уже передали соответствующим структурам, чтобы выработать меры противодействия.

«Пускай противник не думает, что мы не в курсе его дальнейших шагов», — сказал Кузякин.

По его словам, при анализе любого подобного устройства удается получить гораздо больше сведений, чем от агентов или пленных операторов беспилотников.

В начале июля под Красногоровкой российские бойцы заполучили трофейный вражеский дрон. Сбитый БПЛА противника был с полным боекомплектом.