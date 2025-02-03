В центре реабилитации в Сергиевом Посаде начали обучать массажистов

В Сергиево-Посадском центре Мещерякова проходят реабилитацию и обучаются новой профессии бойцы СВО и жители России с нарушениями слуха и зрения. Там уже доступно около 15 разных специальностей и запустили еще одно направление — массаж.

В Минсоцразвития Московской области отметили, что учебные мастерские оснащены всем необходимым, а обучение адаптировано под особенности обучающихся. Помимо массажа, можно освоить профессии оператора колл-центра, плотника, специалиста по доступной среде и другие направления.

«Этот центр поистине уникален, ведь это первое и единственное место, где реабилитацию и обучение бесплатно проходят жители и участники специальной военной операции со всей России. Сейчас в центре проходят курс восстановления 15 бойцов СВО и 79 студентов», — сообщила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Напомним, записаться на курс реабилитации можно, подав заявление на портале госуслуг.