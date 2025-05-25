В трех столичных аэропортах ввели временные ограничения

В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения

Вечером 25 мая временные ограничения ввели в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Для обеспечения безопасности полетов воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы.

«Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — написал Кореняко.

Мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале объявил о трех сбитых на подлетах к Москве беспилотниках в промежуток времени с 16:55 до 17:13. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Также днем 25 мая ограничения ввели в аэропорту Калуги Грабцево.

Ранее стало известно, что больше 300 пассажиров застряли во Внукове и Шереметьеве из-за атак украинских беспилотников.