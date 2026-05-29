В Темрюке произошел пожар в морском порту
В морском порту города Темрюка в Краснодарском крае начался пожар из-за падения обломков сбитого беспилотника. Об этом сообщил региональный оперштаб в Telegram-канале.
Огонь тушат 47 человек и 14 единиц техники при участии МЧС России. По предварительной информации, никто не пострадал.
Темрюкский торговый порт расположен на берегу Азовского моря на Таманском полуострове.
Ранее Министерство обороны сообщило, что за минувшую ночь средствами ПВО были уничтожены 208 беспилотников. Атаке подверглись Краснодарский край, Крым, Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Волгоградская, Курская, Орловская, Ростовская, Саратовская, Тверская, Ярославская области.