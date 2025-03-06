В Татарстане разработали уникальные дроны и роверы для СВО

Казанские разработчики при поддержке Кулибин-клуба представили грузовой ровер «Сверчок» и дрон-разведчик самолетного типа «Аватар». Об этом 360.ru сообщила пресс-служба Народного фронта.

«Сверчок» поможет бойцам СВО в доставке грузов и боекомплектов, а также в эвакуации раненых.

«Грузоподъемность изделия — более 130 килограммов, максимальная скорость — до 25 километров в час. Ровер может отъезжать на расстояние более 10 километров от оператора», — сообщили в Народном фронте.

Ровер передвигается на колесах — такая конструкция легче гусеничной. Аппарат развивает более высокую скорость и затрачивает меньше энергии.

«Независимая подвеска и высокий клиренс обеспечивают высокую проходимость и плавность хода, насколько это возможно, что в свою очередь снижает риск смещений, при эвакуации раненых с переломами», — рассказал разработчик «Сверчка» Иван Смирнов.

Другое инновационное изделие — дрон «Аватар». Этот БПЛА оснащен тремя камерами, он может устойчиво держать радио- и видеосвязь на расстоянии до 40 километров. Беспилотник разработали студенты авиационного направления из Казани.

«Когда началась специальная операция, многие мои друзья и близкие ушли на фронт. Я учусь на авиационной специальности, поэтому решил, что вложу свои знания и навыки и изготовлю беспилотный летательный аппарат, который может спасти жизни ребятам на фронте», — отметил инженер команды «Аватар» Даниил.

Ранее Народный фронт передал бойцам спецоперации комплекты техники и вооружения.