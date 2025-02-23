Народный фронт передал бойцам СВО комплекты техники и вооружение к 23 Февраля
В Ростове-на-Дону ко Дню защитника Отечества бойцам СВО передали автомобили и технику, необходимые на передовой. Народный фронт закупил разведывательные беспилотники, FPV-дроны и детекторы дронов, средства радиоэлектронной борьбы, а также индивидуальные аптечки. Все это укомплектовали во внедорожники, которые приобрел Минпромторг по поручению президента России.
«Президент определил, что текущий год у нас Год защитника Отечества. Поэтому никого важнее ребят, которые сегодня здесь стояли, получали ключи от машин, принимали поздравления, попросту нет. Они выполняют самую трудную, самую важную работу, и мы продолжаем им помогать», — прокомментировал руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.
Среди переданных машин — «Буханки», «Нивы», «Соболи», УАЗ Пикапы и УАЗ Профи. Всего военнослужащие получили около 100 автомобилей.
«Спасибо большое Народному фронту и всем, кто принял участие в сборе», — поделился военнослужащий с позывным «Тринадцатый».
Поздравления бойцам передали и звезды российской эстрады, артисты и певцы, поддерживающие военных с первых дней СВО. Они подписали гитары, которые также отправили в Ростов-на-Дону. Заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей отметила, что артисты приехали поздравить бойцов и передать им теплые слова от всех россиян. По ее словам, в каждую машину положили гитару, чтобы музыкальный инструмент помог скрасить минуты отдыха и поддержать боевой дух.
Напомним, на специальный сбор «Защитникам Отечества» россияне перевели 57 миллионов рублей, и кампания продолжается. Оказать посильную помощь бойцам на передовой и ознакомиться с подробной информацией о помощи военным подразделениям можно на сайте «Все для Победы!».