Народный фронт передал бойцам СВО комплекты техники и вооружение к 23 Февраля

В Ростове-на-Дону ко Дню защитника Отечества бойцам СВО передали автомобили и технику, необходимые на передовой. Народный фронт закупил разведывательные беспилотники, FPV-дроны и детекторы дронов, средства радиоэлектронной борьбы, а также индивидуальные аптечки. Все это укомплектовали во внедорожники, которые приобрел Минпромторг по поручению президента России.

«Президент определил, что текущий год у нас Год защитника Отечества. Поэтому никого важнее ребят, которые сегодня здесь стояли, получали ключи от машин, принимали поздравления, попросту нет. Они выполняют самую трудную, самую важную работу, и мы продолжаем им помогать», — прокомментировал руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Среди переданных машин — «Буханки», «Нивы», «Соболи», УАЗ Пикапы и УАЗ Профи. Всего военнослужащие получили около 100 автомобилей.

«Спасибо большое Народному фронту и всем, кто принял участие в сборе», — поделился военнослужащий с позывным «Тринадцатый».