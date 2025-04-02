В Татарстане разработали систему РЭБ и видеоприцел для помощи бойцам СВО

Казанские изобретатели при поддержке Кулибин-клуба разработали систему РЭБ «Рубин» и видеоприцел «Чернобог» для помощи бойцам на передовой. Об этом сообщила пресс-служба Народного фронта.

Система радиоэлектронной борьбы «Рубин» предназначена для защиты пехоты и транспортных средств. Ее создал ветеран СВО, боец подразделения «Эспаньола» Марат Галиев.

«РЭБ сейчас должна быть максимально гибкой и оперативной, менять свои характеристики, частоты для сохранения жизней наших ребят и эффективной работы. Хорошая РЭБ — это такой невидимый бронежилет для наших бойцов и техники», — отметил военный.

По его словам, «Рубин» — это вклад в победу. Система подходит для пехоты, она вести 11 килограммов и упакована в специальный рюкзак с дополнительными подсумками, куда можно положить боекомплект и провизию. Батарея держит заряд от 90 минут даже при отрицательных температурах.

Видеоприцел «Чернобог» поможет военным вести огонь из-за угла или из окопа, не подставляясь при этом под ответный удар врага. Разработчик устройства Евгений уже на пенсии, но он решил не оставаться в стороне.

«Оставаться в стороне, когда там ребята воюют, — это для меня против совести. Поэтому я сейчас постоянно придумываю разные устройства, которые могут помочь нашим военнослужащим. То, что сейчас происходит, — это история, объединяющая всю страну», — подчеркнул он.

Ранее разработчики из Краснодара при поддержке Кулибин-клуба Народного фронта представили уникальный дрон-камикадзе УДК, способный менять частоты связи и передачи видео.