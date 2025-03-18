Кубанские изобретатели и Народный фронт представили уникальные дроны-камикадзе

Разработчики из Краснодара при поддержке Кулибин-клуба Народного фронта представили уникальный дрон-камикадзе УДК, способный менять частоты связи и передачи видео. Это необходимо, чтобы успешно противостоять вражеским системам РЭБ.

Частота управления БПЛА меняется автоматически. Для переподключения требуется меньше одной секунды, и оператор даже не чувствует изменений.

«При обнаружении противником нашей частоты он начинает её подавлять. Мы переключаемся на другую частоту, и противнику необходимо какое-то время, чтобы перенастроить свой РЭБ», — заявил руководитель производства дронов УДК Андрей.

За это время оператор может либо выполнить задачу, либо снова уйти на другую частоту. С начала СВО на фронт отправили более 10 тысяч дронов УДК. Сейчас готовится очередная партия из двух тысяч устройств. Беспилотник может нести полезную нагрузку весом до четырех килограммов.

«УДК уже проявил себя на передовой, с помощью нашего дрона уничтожено более 50 американских бронемашин „Брэдли“ и более 30 американско-британских гаубиц М777», — отметил Андрей.