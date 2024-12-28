В Татарстане повысили выплаты участникам СВО

Власти Татарстана увеличили размер выплат участникам специальной операции, заключившим контракт с Минобороны. Об этом сообщил РБК со ссылкой на оперштаб республики.

Размер выплаты вырос на 10%. С 1 января 2025 года бойцы из Татарстана начнут получать 2,2 миллиона рублей вместо двух миллионов.

«Единовременная выплата положена всем, кто заключит контракт на территории Татарстана», — уточнили в оперштабе.

Сумма складывается из трех частей: муниципальная, региональная и федеральная. Последняя составляет 400 тысяч рублей, ее утвердил президент Владимир Путин.

Глава государства ранее подписал указ о назначении ежемесячного пособия детям военнослужащих, которые попали в плен или пропали без вести, в том числе во время специальной операции. Размер выплаты составит два прожиточных минимума для детей.