В Таганроге ввели режим ЧС после массированного налета дронов ВСУ

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Таганроге в границах домов и учреждений, поврежденных после атаки ВСУ. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в Telegram-канале .

В результате вражеского удара несколько многоквартирных домов, частное домовладение, здание колледжа, детсад и два промышленных предприятия получили повреждения. В границах этих зданий ввели локальный режим ЧС.

«Создан оперативный штаб. Комиссия по ликвидации последствий ночной массированной воздушной атаки на наш город уже работает», — написала Камбулова.

По ее словам, специалисты начали поквартирный обход в пострадавших домах для оценки ущерба и назначения выплат пострадавшим.

Прошедшей ночью средства противовоздушной обороны успешно отразили одну из крупнейших атак ВСУ. В ночь на 25 ноября удалось перехватить почти 250 вражеских БПЛА.