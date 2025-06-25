В Таганроге несколько зданий получили повреждения после атаки БПЛА

В Таганроге в после атаки БПЛА частично разрушился и загорелся спорткомплекс, а также разбились окна в лицее 28 и двух многоквартирных домах по переулку Трудовые резервы. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале .

«По улице Попова произошел обрыв линии электропередачи. В Азове, помимо кровли складского помещения, повреждение также получили крыша и окна здания промпредприятия», — написал он.

По словам Слюсаря, никто не пострадал. Сегодня специалисты начнут восстанавливать здания. Жильцам пострадавших домов помогут заменить стекла.

Также этой ночью силы ПВО сбили беспилотники в Мясниковском и Неклиновском районах области.

После полуночи Минобороны сообщило, что над российскими регионами сбили более 20 дронов ВСУ. Беспилотники сбили в Белгородской, Ульяновской, Саратовской и Брянской областях, а также в Татарстане и Крыме.