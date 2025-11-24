В Сызрани продолжают искать обломки БПЛА после массированной атаки 22 ноября

В Сызрани продолжают искать места, куда упали обломки беспилотников, сбитых во время атаки 22 ноября, чтобы обезвредить их. Об этом сообщил мэр города Сергей Володченков в своем Telegram-канале .

В городе отменили режим повышенной готовности, однако никаких увеселительных мероприятий в ближайшее время не будет. Володченков выразил соболезнования семьям погибших и пообещал оказать всю необходимую помощь. Еженедельное аппаратное совещание начали с минуты молчания.

В субботу вражеские дроны атаковали один из промышленных объектов в Самарской области. Силы ПВО отразили атаку, однако в Сызрани при падении беспилотника погибли два человека и еще несколько получили ранения. По данным Министерства обороны, в ту ночь регион атаковали 15 украинских БПЛА.