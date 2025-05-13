Киевские власти планируют обменять вывезенных ВСУ на Украину жителей Курской области на бойцов запрещенного «Азова»* . Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.

«Киев намерен как можно дольше затягивать возвращение в Россию оставшихся насильно удерживаемых на украинской территории мирных жителей Курской области. В окружении В. Зеленского называют вывезенных ВСУ на Украину курян „ценным активом“, в обмен на который можно требовать у Москвы „чего-то более существенного, чем раненые и негодные к направлению на фронт военнопленные“», — рассказали в СВР.

В первую очередь речь идет о боевиках батальона «Азов»*, которые осуждены за совершение особо тяжких преступлений в России. Киевские власти цинично называют захваченных и вывезенных мирных граждан Курской области «козырем» и рассчитывают, что, используя их, смогут заставить Кремль принять «их правила игры».

Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова подчеркнула, что Россия без каких-либо условий возвращает на Украину военнослужащих и мирных жителей, в то время как украинская сторона не сообщает конкретных дат возвращения курян из Сумской области.

* Националистический батальон «Азов» — запрещенная в России террористическая организация.