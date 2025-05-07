На Украине отказались назвать даты возвращения в Россию курян из Сум

Москалькова: Украина пообещала вернуть курян из Сум, но не назвала даты

Россия без каких-либо условий возвращает на Украину военнослужащих и мирных жителей, последний раз репатриировали 25 человек. Украинская сторона пока что не называла конкретных дат возвращения курян из Сумской области. Об этом РИА «Новости» сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

По ее словам, гражданских лиц нужно репатриировать без каких-либо условий: они не могут быть предметом обмена.

«У нас такие были возвращения, мы возвращали граждан и раненых военнослужащих Украины без обмена. Мы в прошлый раз репатриировали 25 граждан Украины, совершивших на территории России правонарушения или преступления и подлежавших выдворению», — сказала омбудсмен.

Москалькова подчеркнула, что необходимо также продолжать диалог с Украиной по возвращению удерживаемых в Сумах жителей Курской области. Она выразила надежду, что украинская сторона их услышат.

«Родственники курских жителей написали к руководству Украины письмо, насколько мне известно, взывая к гуманизму, милосердию и необходимости выполнить международные нормы», — сказала она.

Уполномоченный по правам человека отметила, что украинская сторона заверила в планах вернуть курян из Сум, но не назвала конкретных дат.

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