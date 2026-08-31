Силы ПВО сбили почти 240 БПЛА за ночь

В течение минувшей ночи средства противовоздушной обороны ликвидировали 239 беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что БПЛА ликвидировали над акваторией Черного моря, Республикой Крым, Краснодарским краем, Московским регионом, а также Тульской, Тамбовской, Саратовской, Самарской, Ростовской, Орловской, Липецкой, Курской, Калужской, Воронежской, Брянской и Белгородской областями.

Днем ранее беспилотник атаковал хаб доставки и сортировочный центр маркетплейса Ozon, пострадали несколько человек. Всех сотрудников эвакуировали, раненым оказали необходимую помощь.

Ранее под удар украинских БПЛА попал складской комплекс Ozon в Дагестане. В результате пострадали два человека.