В районе населенного пункта Садки в Сумской области уничтожили диверсионную группу 140-го центра сил специальных операций Украины вместе с ее командиром. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в силовых структурах.

«В Сумской области в районе Садков ликвидирована диверсионная группа 140-го центра Сил специальных операций Украины», — заявил собеседник журналистов.

По его словам, есть потери среди украинских офицеров, также уничтожили командира группы.

Ранее российские войска ликвидировали украинские подразделения в лесу рядом с селом Синельниково в Харьковской области. ВСУ лишились трех опорников. Сначала ВС России окружили боевиков общей численностью до роты, а потом нанесли удар.

До этого военные в Херсонской области сорвали попытку украинских солдат перебраться на левый берег Днепра. Российские силы поразили лодку противника с помощью FPV‑дрона.