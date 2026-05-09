ТАСС: медики ВСУ в Сумской области распродали помощь из Британии и Швеции

Военные медики ВСУ в Сумской области распродали часть помощи, которую передали британская и шведская организации. Об этом ТАСС сообщил источник в российских силовых структурах.

«В Сумской области зафиксированы случаи перепродажи помощи ВСУ от международных организаций: британской Plymouth Ukraine Medical Aid и шведской Operation Change», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что военные медики продали инвалидные коляски, медицинские препараты и костыли, которые прислали британцы. Кроме того, на перепродажу пустили хозяйственные товары, поступившие из Швеции.

Ранее в трех регионах Украины среди бойцов ВСУ начали массово фиксировать распространение хантавируса. По данным источника в российских силовых структурах, командиры запретили лечить заболевших военных.