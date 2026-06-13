В Сумах прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

В украинском городе Сумы прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в момент взрыва действовала в частях Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областей. Подробности произошедшего телеканал не уточнил.

Накануне вечером, 12 июня, воздушную тревогу уже объявляли в ряде областей Украины. Тогда сирена звучала в Киеве, а также в Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Харьковской областях.