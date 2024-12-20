В Судже Курской области волонтер Виталий спас беременную женщину с двумя детьми, оказавшихся под огнем ВСУ. Об этом он рассказал RT .

Мужчина въехал в город в августе. По его словам, от рук украинских боевиков погибло много мирных жителей. Возле одного из тел он увидел беременную женщину, которую обнимали плачущие дети.

«Их мама была в шоковом состоянии. Она сказала мне, что на их глазах солдаты ВСУ сейчас расстреляли ее мужа, отца детей», — рассказал волонтер.

Он загрузил их в свою машину, причем в нескольких метрах от них находились британские наемники. По его словам, они выглядели заторможенными, «явно были под наркотой» и не понимали, что вокруг происходит.

Волонтер добавил, что он ожидал от них выстрелов каждую секунду. Только чудом он смог вывезти женщину с детьми.

RT отметил, что волонтер был ранен, когда прятался от украинского беспилотника.

Ранее жительница Суджанского района рассказала, что иностранные наемники, вторгнувшиеся в курское приграничье в августе, расстреливали мирных жителей, насиловали и творили другие зверства.