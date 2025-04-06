В Судже солдат ВСУ вырвал пенсионерке зуб, думая, что он золотой

Солдат ВСУ вырвал зуб у 72-летней жительницы села Мартыновка в Курской области, приняв коронку за золотую. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказала сама женщина, Мария Стремоухова.

Пострадавшая рассказала, что военные принудительно вывезли ее из дома в соседнюю Суджу, где женщина проживала во временном жилье.

«По пути они у меня вырвали вот зуб. Зуб они мне не выбили, а вырвали. У меня коронка была. Они думали, что золотая. Ну, а у меня была обыкновенная простая коронка. Ну он взял и вырвал. Но я тогда замолчала, боялась, что меня убьют», — рассказала женщина.

По ее словам, даже разговор на украинском языке не остановил агрессоров. Один из военных пригрозил женщине расправой, если она расскажет о случившемся.

«Другой — тот пытался остановить, он говорил: посмотри, она может наша, родная, а тот ничего не сказал, просто сплюнул», — описала пенсионерка действия военных.

Ранее появилась информация, что украинские военные, отступая из Андреевки в ДНР, забрасывали в подвалы с мирными жителями гранаты.