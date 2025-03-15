Побросали танки и сослуживцев. Как боевики ВСУ бежали из Суджи
Российские военные освободили город Суджу и приступили к эвакуации мирных жителей, несмотря на продолжающиеся обстрелы со стороны боевиков ВСУ. Первые прибывшие в город волонтеры увидели тела украинских солдат, которых ликвидировали сослуживцы.
Что происходило в Судже до прихода российских сил
Военный корреспондент из Финляндии Кости Хейсканен встречался с эвакуированными из Суджи жителями, отметил aif.ru. Местные рассказали, что боевики ВСУ подозревали, что им скоро придется отступать из населенного пункта, поэтому начали зверствовать. Например, националисты сожгли несколько домов по улице 8 Марта, ситуацию усугубил сильный ветер.
Эвакуированный из Суджи пенсионер рассказал, что за несколько дней до захода в город российской армии в стену его дома прилетел украинский снаряд. В результате половина здания разрушилась.
Как прошла эвакуация населения города
В эвакуации мирных граждан участвовали как военные, так и сотрудники МЧС с волонтерами. Однако такие мероприятия не всегда безопасны: Суджа по-прежнему подвергается обстрелам из «Градов» и налету FPV-дронов.
Несмотря на обстрелы, из города вывезли порядка 200 человек, сообщали 13 марта в МЧС. Люди признавались, что сами не верили своему счастью.
Обстановка в освобожденной Судже
Местным жителям рекомендовали пока не возвращаться в город. В пределах населенного пункта заметили множество трупов украинских военных. Часть из них убиты своими же сослуживцами. Точно такая же участь постигла желающих сдаться в плен.
Хейсканен добавил, что украинцы оставили очень много оружия и техники, например швейцарский гранатомет. Войска «Ахмата» также получили в распоряжение трофейную технику, которая теперь будет работать на российскую армию.
Зачистка Курской области продолжается
Оперативный штаб региона до особого распоряжения местных властей закрыл на въезд 122 населенных пункта. За нарушение ввели административную ответственность и предупредили, что в случае ранения или гибели от неразорвавшегося снаряда компенсацию выплачивать не будут.