Российские военные освободили город Суджу и приступили к эвакуации мирных жителей, несмотря на продолжающиеся обстрелы со стороны боевиков ВСУ. Первые прибывшие в город волонтеры увидели тела украинских солдат, которых ликвидировали сослуживцы.

Военный корреспондент из Финляндии Кости Хейсканен встречался с эвакуированными из Суджи жителями, отметил aif.ru . Местные рассказали, что боевики ВСУ подозревали, что им скоро придется отступать из населенного пункта, поэтому начали зверствовать. Например, националисты сожгли несколько домов по улице 8 Марта, ситуацию усугубил сильный ветер.

Эвакуированный из Суджи пенсионер рассказал, что за несколько дней до захода в город российской армии в стену его дома прилетел украинский снаряд. В результате половина здания разрушилась.

Как прошла эвакуация населения города

В эвакуации мирных граждан участвовали как военные, так и сотрудники МЧС с волонтерами. Однако такие мероприятия не всегда безопасны: Суджа по-прежнему подвергается обстрелам из «Градов» и налету FPV-дронов.

Несмотря на обстрелы, из города вывезли порядка 200 человек, сообщали 13 марта в МЧС. Люди признавались, что сами не верили своему счастью.

Обстановка в освобожденной Судже

Местным жителям рекомендовали пока не возвращаться в город. В пределах населенного пункта заметили множество трупов украинских военных. Часть из них убиты своими же сослуживцами. Точно такая же участь постигла желающих сдаться в плен.