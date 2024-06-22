Враги России будут повержены. Медведев предрек поражение агрессорам-неонацистам

Россия проводит специальную военную операцию, чтобы полностью искоренить фашизм, вновь поднявший голову в Европе, предавшей итоги Второй мировой войны. Об этом в День памяти и скорби заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев .

Великая Отечественная война началась 83 года назад, напомнил он. В эти страшные годы погибли десятков миллионов людей.

«На Советский Союз обрушилась вся мощь покорённой нацистами Европы. Никогда не забудем ту цену, которую наш народ заплатил за свободу и независимость Родины», — написал Медведев на своей странице во «ВКонтакте».

Россияне, подчеркнул он, всегда будут хранить память о великих свершениях предков, их беспримерном мужестве, самоотверженности и силе духа.

«Сделаем все, чтобы уберечь нашу Родину от агрессоров-неонацистов, обеспечить безопасность и благополучие миллионов ее граждан. Низкий поклон нашим героическим Вооруженным силам», — указал зампред СБ, подчеркнув, что враги России будут повержены.