В США заявили о применении ВС России «Циркона» с суши по Украине

Российские военные могли нанести удар по Украине с применением гиперзвуковых ракет «Циркон» с наземных пусковых установок, написало издание Military Watch Magazine со ссылкой на украинские источники. По его оценке, расширение боевого использования таких ракет способно заметно усилить позиции России в конфликте.

В ВВС Украины утверждают, что в ночь на 20 января «Циркон» был применен при одном из ударов. При этом, в отличие от предыдущих случаев, пуск якобы осуществили с наземной установки в Крыму, а не с корабля.

«Циркон» развивает скорость до М=9 (число Маха) и имеет дальность порядка тысячи километров, что, по мнению авторов статьи, превосходит большинство некитайских аналогов. Хотя ракета создавалась как противокорабельная, ее рассматривают и как средство для поражения наземных целей.

Издание отмечает, что возможное появление мобильной сухопутной версии «Циркона» способно значительно усилить береговую оборону России. Сейчас эти задачи выполняют комплексы «Бастион» с ракетами «Оникс», которые уже показали эффективность в ударах по суше, но уступают «Циркону» по дальности и скорости.

По данным Military Watch Magazine, система может поступить на вооружение в 2026 году. Пока ракеты этого типа размещаются на ряде российских кораблей и подлодках проекта «Ясень-М», играя ключевую роль в наращивании ударных возможностей флота.

Ранее сообщалось, что в начале ноября прошлого года российские войска впервые использовали «Циркон» для удара по Сумам. По предварительным данным, ракету запустили с наземной пусковой установки, а не подводной лодки.