В США заявили, что Трамп не сможет закончить конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп не сможет разрешить украинский кризис. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью журналисту Гленну Гринвальду.

Этого не произойдет, поскольку Соединенные Штаты не примут два важных условия России. По словам профессора, для окончания конфликта США необходимо будет признать за российской стороной ее новые территории и отказаться от идеи вступления Украины в НАТО.

«Я думаю, что Трампу будет почти невозможно принять эти два условия. И пока мы настаиваем, <…> русские будут продолжать наступление», — сказал Миршаймер.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров озвучил условие, при котором диалог нашей страны и США получится постепенно восстановить. Для этого администрация Трампа должна учитывать российские интересы. В противном случае отношения государств останутся такими, как сейчас.