Путин заявил о рывке России в области развития беспилотников

В России происходит рывок в области развития беспилотников. Об этом заявил президент Владимир Путин во время пленарного заседания форума «Сильные идеи для нового времени».

Глава государства отметил, что в последнее время этому направлению уделяется большое внимание. Также он добавил, что недавно обсуждал тему с коллегами.

«Вы знаете, что у нас движение есть хорошее по робототехнике, в целом, и по беспилотию, в частности», — сказал президент.

Путин добавил, что на прошедшем в Тольятти совещании по развитию БПЛА прозвучало много интересных и креативных идей, которые решено реализовать.

Ранее российский лидер отметил важность наращивания группировки атомных ледоколов для круглогодичной навигации по трансарктическому коридору и Севморпути.