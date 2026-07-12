Подполковник Дэвис: передача Украине РАС-3 говорит о непонимании сути конфликта

Поставки Украине дополнительных ракет РАС-3 лишь ослабляют обороноспособность самих США и говорят о непонимании сути конфликта с Россией. Об этом заявил подполковник в отставке Дэниел Дэвис в соцсети Х.

«По всей видимости мы передаем Украине лишь небольшое количество ракет PAC-3, тогда как даже открытые источники свидетельствуют: наши собственные запасы этих ракет опасно истощены из-за этой безрассудной войны, которую мы начали против Ирана», — подчеркнул военный.

Это указывает на непонимание сути российско-украинского конфликта и собственных потребностей национальной безопасности США.

Ранее страны «Большой семерки захотели производить дальнобойные ракеты на Украине.