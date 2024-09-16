В США забеспокоились из-за возможного поражения Украины этой зимой

Politico: США боятся поражения Украины в конфликте уже этой зимой

Американские власти опасаются, что Украина проиграет в конфликте уже этой зимой. Об этом сообщило издание Politico .

Грядущая зима может стать переломной для энергетической сферы Украины. Как отметили авторы материала, если работа трех АЭС встанет, то боеспособность республики снизится, экономика начнет разваливаться и позиции на возможных мирных переговорах ослабятся.

Именно из-за этого, заметили журналисты, Соединенные Штаты и Великобритания могут пересмотреть запрет на разрешение ВСУ применения дальнобойных ракет.

«Риск поражения Украины в войне этой зимой подтолкнул Вашингтон и Лондон пересмотреть то, как Киев использует поставляемые Западом ракеты большой дальности. Но США по-прежнему опасаются эскалации», — подчеркнули журналисты.

На Украине надеются, что риск обвала украинской энергетической системы перевесит другие опасения американцев, резюмировали авторы статьи.

Аналитик Александр Меркурис ранее предположил, что Великобритания не разрешит ВСУ бить европейскими дальнобойными ракетами вглубь России, если не получит согласия Соединенных Штатов. По его мнению, британские власти не примут такое решение самостоятельно.