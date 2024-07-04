В США забеспокоились из-за уничтожения Россией РСЗО MLRS

NI: в США назвали уничтожение Россией РСЗО MLRS серьезным ударом по ВСУ

Фото: РИА «Новости»

Российские военные нанесли серьезный удар по украинской артиллерии, поразив американскую реактивную систему залпового огня MLRS с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» в районе Шевченково. Об этом сообщил американский журнал Nationa Interest.

«Украинская армия потеряла важную систему вооружения, M270 MLRS, в результате российского удара», — заявили в материале.

Журналисты издания отметили, что эта система представляла большую важность для артиллерии ВСУ из-за мобильности и высокой дальности. Каждая потеря такой пусковой установки становится поражением для Киева.

В конце июня российское Минобороны сообщило, что российские операторы БПЛА вскрыли позицию американской РСЗО, проследив за ней до ангара. В нем находились транспортно-заряжающая машина, грузовики и специалисты по ремонту M270.

ВС РФ поразила ангар ракетой ОТРК, уничтожив все машины комплекса. Видео опубликовала пресс-служба оборонного ведомства.

Ранее расчет ОТРК «Искандер» уничтожил боевой вертолет Ми-24 ВСУ и автомобили инженерной авиаслужбы на аэродроме в Полтаве.

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