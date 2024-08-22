В США забеспокоились из-за атаки ВСУ на Курскую область

В США некоторые чиновники забеспокоились насчет ВСУ и их снабжения после атак на Курскую область. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на неназванные источники.

«Пути снабжения ВСУ могут стать перегруженными на фоне того, что они пытаются поддерживать войска, сражающиеся на территории России, а также отражать российские наступления на востоке Украины», — отметили собеседники телеканала.

Один из американских чиновников заметил, что эта ситуация «вызывает беспокойство». При этом цели атаки украинских военных на Курскую область все еще неясны.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ВСУ в тайне «и без обратной связи» готовились к вторжению на российские территории. По его словам, власти Украины не сообщили ФРГ о намерении атаковать Курскую область. Как напомнили «Известия», министр финансов Германии Кристиан Линднер сообщил главе Минобороны Борису Писториусу о том, что стране придется ограничить военную помощь ВСУ.