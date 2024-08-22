В США забеспокоились из-за атаки ВСУ на Курскую область

NBC News: американские чиновники переживают за ВСУ после атак на Россию

Kirill Chubotin/Keystone Press Agency
Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

В США некоторые чиновники забеспокоились насчет ВСУ и их снабжения после атак на Курскую область. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на неназванные источники.

«Пути снабжения ВСУ могут стать перегруженными на фоне того, что они пытаются поддерживать войска, сражающиеся на территории России, а также отражать российские наступления на востоке Украины», — отметили собеседники телеканала.

Один из американских чиновников заметил, что эта ситуация «вызывает беспокойство». При этом цели атаки украинских военных на Курскую область все еще неясны.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ВСУ в тайне «и без обратной связи» готовились к вторжению на российские территории. По его словам, власти Украины не сообщили ФРГ о намерении атаковать Курскую область. Как напомнили «Известия», министр финансов Германии Кристиан Линднер сообщил главе Минобороны Борису Писториусу о том, что стране придется ограничить военную помощь ВСУ.

Связали, избили и бросили умирать. Что известно о смерти бармена на фестивале «Сигнал»

Сухо попрощается. Каким будет конец лета в Москве и Подмосковье

Фейк: ВСУ разбили под Курском 810-ю бригаду морской пехоты Черноморского флота

Жили они долго и счастливо. Зачем платить за крепкий брак

«Платить и каяться». Почему немцы стерпели очередное унижение от поляков

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте