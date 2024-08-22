Шольц рассказал про секретную подготовку ВСУ к нападению на Курскую область

Канцлер ФРГ Шольц: Украина тайно готовилась к вторжению в Курскую область

Kirill Chubotin/Keystone Press Agency
Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские власти не сообщали Германии о планирующихся рейдах в Курскую область. Об этом во время визита в Кишинев заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, его процитировало агентство Reuters.

Он отметил, что Украина готовилась к вторжению под Курском области «очень тайно и без обратной связи». Канцлер добавил, что операция ВСУ являлась крайне ограниченной с точки зрения пространства и времени.

Перед нападением на российский регион украинское руководство не обращалось к Германии за консультациями, подчеркнул он. Шольц также указал, что ФРГ по-прежнему будет оставаться одним из главных союзников Украины, несмотря на вторжение украинских боевиков в Курскую область.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила, что атаку ВСУ под Курском санкционировал Запад, который оказал армии всеобъемлющую поддержку. По ее словам, рейдами в российский регион украинские власти сорвали возможность переговоров с Россией.

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