В США выступили за раздел Украины

Экс-представитель Госдепа США по Украине Волкер предложил ее разделить

Фото: Pxhere

Лучшим вариантом завершения украинского конфликта стал бы раздел страны по примеру Германии после Второй мировой войны. Такое заявление сделал бывший специальный представитель Госдепа США по Украине Курт Волкер на YouTube-канале The Cipher Brief.

По словам его словам, Конституция ФРГ предполагала стремление к объединению всех немецких земель, но не подразумевала насильственный захват ГДР.

Волкер предложил руководству Украины занять схожую позицию относительно регионов, которые вошли в состав России.

Поведение украинского лидера Владимира Зеленского говорит о тупиковом положении государства, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, проходящий по делу о госизмене. У президента нет плана по достижению «перемоги» — об этом свидетельствуют слова избранного американского лидера Дональда Трампа об отсутствии у Украины возможности стать членом НАТО.

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