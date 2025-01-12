Лучшим вариантом завершения украинского конфликта стал бы раздел страны по примеру Германии после Второй мировой войны. Такое заявление сделал бывший специальный представитель Госдепа США по Украине Курт Волкер на YouTube-канале The Cipher Brief .

По словам его словам, Конституция ФРГ предполагала стремление к объединению всех немецких земель, но не подразумевала насильственный захват ГДР.

Волкер предложил руководству Украины занять схожую позицию относительно регионов, которые вошли в состав России.

Поведение украинского лидера Владимира Зеленского говорит о тупиковом положении государства, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, проходящий по делу о госизмене. У президента нет плана по достижению «перемоги» — об этом свидетельствуют слова избранного американского лидера Дональда Трампа об отсутствии у Украины возможности стать членом НАТО.