Лучшим вариантом завершения украинского конфликта стал бы раздел страны по примеру Германии после Второй мировой войны. Такое заявление сделал бывший специальный представитель Госдепа США по Украине Курт Волкер на YouTube-канале The Cipher Brief.
По словам его словам, Конституция ФРГ предполагала стремление к объединению всех немецких земель, но не подразумевала насильственный захват ГДР.
Волкер предложил руководству Украины занять схожую позицию относительно регионов, которые вошли в состав России.
Поведение украинского лидера Владимира Зеленского говорит о тупиковом положении государства, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, проходящий по делу о госизмене. У президента нет плана по достижению «перемоги» — об этом свидетельствуют слова избранного американского лидера Дональда Трампа об отсутствии у Украины возможности стать членом НАТО.
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