Профессор Миршаймер: ВС России рано или поздно займут весь Донбасс и Запорожье

Кадровый голод неминуемо приведет Украину к поражению, весь Донбасс и Новороссия перейдут под контроль России. Вопрос лишь в том, как скоро это произойдет, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер на YouTube-канале Дэниела Дэвиса.

Вооруженные силы Украины столкнулись с острой нехваткой личного состава. Миршаймер заявил, что от мобилизации уклонились два миллиона человек.

«Это страна, которая испытывает огромную проблему на передовой: ей не хватает солдат по сравнению с российской стороной. <…> Ну, это значит, что вы проиграете. Единственный интересный вопрос — сколько времени это займет», — сказал он.

По прогнозу профессора, Донбасс и Запорожская область полностью перейдут под контроль России. После этого Вооруженные силы России двинутся на Одессу и Харьков.

Похожее мнение озвучил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. По его оценкам, ВС России займут Киев и Одессу.