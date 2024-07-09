В США сочли невозможным для Украины вернуть территории

NYT: на Западе понимают, что Украина вряд ли вернет утраченные территории

Украине будет почти невозможно вернуть утраченные территории, однако она может приблизиться ко вступлению в Евросоюз и НАТО. Об этом сообщили в статье в газете New York Times .

«Пока украинские чиновники настаивают, что воюют за возвращение земель, в США все больше официальных лиц считают, что бои в первую очередь идут за будущее Украины в НАТО и ЕС», — написали в издании.

Эксперт Эрик Чиарамелла призвал западных лидеров сконцентрироваться на интеграции Украины в западные и трансатлантические структуры безопасности.

По мнению авторов, ссылающихся на официальные источники, сближение с НАТО и Европой может стать победой для Украины, даже если она не сумеет вернуть территории.

Ранее президент Словакии Петер Пеллегрини уже объявил, что предстоящий саммит НАТО в Вашингтоне не станет для Украины «бесплатным билетом» в альянс.