В США сочли невозможным для Украины вернуть территории
NYT: на Западе понимают, что Украина вряд ли вернет утраченные территории
Украине будет почти невозможно вернуть утраченные территории, однако она может приблизиться ко вступлению в Евросоюз и НАТО. Об этом сообщили в статье в газете New York Times.
«Пока украинские чиновники настаивают, что воюют за возвращение земель, в США все больше официальных лиц считают, что бои в первую очередь идут за будущее Украины в НАТО и ЕС», — написали в издании.
Эксперт Эрик Чиарамелла призвал западных лидеров сконцентрироваться на интеграции Украины в западные и трансатлантические структуры безопасности.
По мнению авторов, ссылающихся на официальные источники, сближение с НАТО и Европой может стать победой для Украины, даже если она не сумеет вернуть территории.
Ранее президент Словакии Петер Пеллегрини уже объявил, что предстоящий саммит НАТО в Вашингтоне не станет для Украины «бесплатным билетом» в альянс.