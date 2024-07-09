Мечты Украины о «бесплатном билете» в НАТО развеяли на Западе

Лидер Словакии Пеллегрини: саммит НАТО не станет для Украины «билетом» в блок

Итоговые решения, принятые на саммите НАТО, не будут гарантировать Украине членство в блоке. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини, его процитировала газета SME .

Украину могут принять в альянс только в том случае, если страна примет все необходимые условия и получит согласие на вступление в НАТО от его участников, отметил Пеллегрини.

Словацкий лидер также подчеркнул, что декларация саммита не станет для украинского руководства «бесплатным билетом» в блок.

Ранее сомнения по поводу включения Украины в состав НАТО высказал политический аналитик, бывший советник конгресса США Джеймс Джатрас. Он рассказал, что у альянса нет четкого плана по вступлению страны в блок. Эксперт добавил, что никто не осмеливается официально заявить об этом.