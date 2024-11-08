В США сняли запрет на присутствие военных подрядчиков на Украине

Администрация президента США Джо Байдена разрешила американским оборонным подрядчикам работать на Украине, обслуживая и ремонтируя поставленное Пентагоном вооружение. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в США.

«Пентагон отменил запрет на американских военных подрядчиков на Украине для ремонта поставляемого вооружения», — говорится в публикации.

По словам официального представителя США, на Украине будет присутствовать небольшое число подрядчиков, которые не будут участвовать в боевых действиях. Они будут только ремонтировать вооружения, причем вдали от линии фронта и в кратчайшие сроки.

Позднее телеканал CNN сообщил, что планируется ремонтировать истребители F-16 и системы ПВО Patriot, нуждающиеся в «специфической технической экспертизе».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Канада отправила Киеву систему ПВО NASAMS, которую украинская армия получит до конца этого года.